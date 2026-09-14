Сентябрь — время, когда лес щедро одаривает грибников опятами. Их колонии обживают старые пни, поваленные стволы и гниющую древесину. Однако у любителей «тихой охоты» есть серьезная головная боль: как не перепутать съедобные опята с их ядовитыми двойниками, сообщил prmira.ru. Разбираемся, как выглядят настоящие опята и по каким признакам распознать опасный гриб.

Какими бывают съедобные опята

Опята — это не один вид, а целая группа грибов, поэтому их облик может сильно разниться. Оттенок и форма шляпки, длина ножки, характер поверхности — все зависит от конкретной разновидности.

И все же у многих съедобных опят есть общие черты. Самая узнаваемая — пленчатое кольцо на ножке под шляпкой. За характерный вид грибники прозвали его «юбочкой». Однако полагаться только на наличие «юбочки» нельзя. Чтобы точно определить гриб, нужно оценивать комплекс признаков: шляпку, пластинки, ножку, мякоть, запах и место произрастания.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина ]

Шляпка

Окрас шляпки у съедобных опят варьируется — от медово-коричневого и желтовато-коричневого до оливково-желтого и буроватого. Молодые экземпляры обычно имеют округлую, выпуклую, почти шаровидную шляпку. По мере роста она раскрывается, становится плоской, а в центре порой остается небольшой бугорок. У многих съедобных опят поверхность усыпана мелкими темными чешуйками. Лучше всего они видны в центре шляпки.

Пластинки

Еще один ориентир — цвет пластинок. У съедобных разновидностей они, как правило, светлые: кремовые, бежевые или светло-желтые. У некоторых ложных опят пластинки темнее — зеленоватые, оливково-серые или буроватые.

Ножка

У многих съедобных опят ножка тонкая, длиной обычно около 5–10 см. Самая приметная деталь расположена прямо под шляпкой — пленчатое кольцо, та самая «юбочка». Окрас ножки обычно светлый, желтовато-коричневый. У основания она может темнеть.

Мякоть

Мякоть съедобных опят чаще светлая или беловатая, достаточно плотная, с характерным грибным запахом. Неприятный аромат должен насторожить. У некоторых несъедобных и ядовитых двойников он бывает затхлым, землистым, плесневелым или химическим.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Какие опята можно собирать

К наиболее известным съедобным опятам относятся несколько разновидностей:

Опенок осенний, или настоящий. Один из самых узнаваемых грибов. Для него характерны медово-коричневая шляпка, небольшие темные чешуйки и хорошо заметное кольцо на ножке.

Опенок летний. Похож на осенний, но отличается оттенком шляпки. Она обычно буровато-коричневая, нередко с более светлыми участками.

Опенок зимний, или фламмулина. Отличается светлой шляпкой и тонкой упругой ножкой.

Опенок луговой, или негниючник. Этот вид растет не на древесине, а на открытых травянистых участках — прежде всего на лугах. Характерного кольца на ножке у него нет, однако гриб относится к съедобным.

Важно: начинающим грибникам не стоит собирать все грибы, которые просто похожи на опята. Лучше заранее изучить признаки конкретных съедобных видов и брать только те экземпляры, в определении которых нет сомнений.

Если гриб кажется подозрительным, безопаснее оставить его в лесу. При сборе дикорастущих грибов ошибка в определении ядовитого двойника может иметь серьезные последствия.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Где растут опята в сентябре

Главная особенность опят в том, что многие виды связаны не столько с почвой, сколько с древесиной. Поэтому тем, кто ищет опята в сентябре, в первую очередь стоит обращать внимание на старые пни, валежник, поваленные стволы и разлагающуюся древесину.

Старые пни и поваленные деревья. Пни и лежащие на земле стволы — одни из самых перспективных мест для поиска осенних опят. Грибные колонии могут появляться на древесине разных пород, включая березу, осину, дуб, ольху и другие деревья.

Мертвая и разлагающаяся древесина. Во время поиска стоит внимательно осматривать старые стволы, бревна, крупные ветки и участки, где скопилось много валежника. Для опят отмершая древесина служит источником питательных веществ. Поэтому молодой лес, где мало старых деревьев, пней и валежника, обычно менее перспективен.

Ослабленные живые деревья. Опята могут расти и на живых деревьях, если они повреждены или ослаблены. Причем проверять нужно не только основание ствола. Плодовые тела иногда появляются на высоте (до 3 метров), поэтому при поиске полезно внимательно осматривать весь доступный ствол.

Лиственные и смешанные леса. Хорошими местами для поиска считаются лиственные и смешанные леса, где много старых деревьев, пней и валежника. Особое внимание можно обратить на старые березняки. В хвойных лесах опята также встречаются, однако найти их там обычно сложнее.

Влажные и тенистые участки. Влажность играет важную роль в появлении грибов. После дождей стоит проверить низины, овраги, участки возле ручьев, болот и небольших водоемов. Особенно перспективными могут оказаться несколько дней после обильных осадков, когда в лесу сохраняется повышенная влажность.

Высокая трава и густой кустарник. Иногда грибная колония оказывается практически скрыта от глаз высокой травой или густыми зарослями. Такие места не стоит обходить, если рядом есть старые пни, гниющие деревья, поваленные стволы или большое количество валежника.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая ]

Главный ориентир для грибника

Если удалось найти один опенок, не спешите уходить. Сначала внимательно осмотрите ближайшие деревья, пни и валежник. Опята способны расти большими группами — от нескольких экземпляров до целых колоний. Поэтому один найденный гриб нередко становится главным ориентиром для дальнейшего поиска.

Есть у опят и еще одна особенность — повторное плодоношение. Если определенный участок уже давал урожай, его можно проверить повторно спустя некоторое время. При благоприятной погоде на той же древесине могут появиться новые грибы.

Ложные опята: как отличить от съедобных

Одна из самых распространенных ошибок начинающих грибников — определять опенок по одному внешнему признаку.

Например, пленчатое кольцо на ножке действительно является важной характеристикой, но само по себе не дает абсолютной гарантии. При определении надежнее ориентироваться по нескольким признакам — это существенно снизит шансы положить в корзинку ядовитый гриб.

Наиболее опасным двойником съедобных опят является галерина окаймленная. Внешне этот ядовитый гриб напоминает осеннего или летнего опенка. Мякоть галерины содержит аматоксины, которые есть и в бледной поганке.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Самые опасные двойники опят

Галерина окаймленная. Внешне галерина может быть похожа на летний или осенний опенок. При этом у нее обычно нет характерных чешуек, которые часто присутствуют на шляпках съедобных опят. Край шляпки имеет своеобразную кайму, что отражено в названии гриба. Еще один возможный ориентир — запах, напоминающий сырую муку.

Ложноопенок серно-желтый. Ядовитый гриб легко привлекает внимание яркой окраской. Его шляпка бывает серно-желтой, желтой или желто-оранжевой. Поверхность обычно гладкая, без характерных чешуек. Пленчатого кольца на ножке нет. Запах может быть затхлым и неприятным.

Ложноопенок кирпично-красный. Этот двойник встречается реже. Его отличает яркая кирпично-красная либо красноватая шляпка с гладкой поверхностью. Характерное кольцо на ножке отсутствует. Запах может быть затхлым или плесневелым.

Ложноопенок серопластинчатый. Гриб относят к условно-съедобным, однако он требует правильной предварительной обработки. Поэтому неопытным грибникам лучше не экспериментировать с его сбором и приготовлением. Шляпка окрашена в охристо-желтый цвет, в центре обычно заметен более темный бугорок. Кольца на ножке нет. Ложноопенок серопластинчатый может расти крупными группами, преимущественно на древесине хвойных пород, в частности сосны.

Ранее сообщалось, что опята заполонили леса, грибники не спешат за урожаем.