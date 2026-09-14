Сергей Собянин: Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России

Продукция московских промышленных предприятий востребована в большинстве регионов страны, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях.

«Столица — крупнейший в стране индустриальный хаб. Высокотехнологичные разработки научно-технических центров, конструкторских бюро и заводов находят заказчиков в самых разных сферах: образовании, здравоохранении, ЖКХ, транспорте и т. д.», — отметил Собянин.

Мэр столицы привел в пример предприятие «Световые технологии ЭСКО», которое занимается производством светотехники для уличного, дорожного, внутреннего и административного освещения. Продукция компании востребована по всей России.

Предприятие «Группы Полимертепло» выпускает гибкие полимерные теплоизолированные трубы, которые используются в строительстве сетей теплоснабжения. Спрос на них растет ежегодно — среди энергетических компаний Дальнего Востока и других регионов страны, а также в арктической зоне.

Зеленоградский завод «Смарт Системз» производит смарт-карты и RFID-брелоки. За полтора года их закупили более 50 регионов. «Спецкабель» выпускает кабельно-проводниковую продукцию для металлургии, машиностроения и энергетической сферы. Она используется на Лучегорской ГРЭС и Партизанской ГРЭС-2 в Приморье, а также на Черногорской ТЭЦ в Красноярском крае.

«Помощь в масштабировании производства и выводе новой продукции на рынок предприятиям оказывает город — например, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП)», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Сергей Собянин осмотрели мытищинский завод «Метровагонмаш». Глава региона поблагодарил сотрудников предприятия за работу.