Осенняя рыбалка в российских регионах имеет свою специфику. Вода становится холоднее, у рыбы начинается жор, и клев заметно активизируется. Именно в осенние месяцы рыбаки массово отправляются на водоемы в надежде на богатый улов. Об этом рассказал председатель ростовского Общества охотников и рыболовов Андрей Жищенко, сообщил rostovgazeta.ru.

По словам эксперта, готовясь к зиме, рыба начинает накапливать полезные вещества и запасаться жирком. Это и становится причиной активного клева. Именно поэтому с сентября в некоторых российских регионах стартует лучший сезон для рыбной ловли. Данный период продлится до первых заморозков. С приходом морозов вода сильно остынет, рыба перестанет активно двигаться, и хороший клев прекратится.

Спикер рассказал, что в Ростовской области ловят как белую рыбу, так и хищников. В этом сезоне есть шанс поймать больших карпов, сазанов и очень крупных амуров. Уже сегодня рыбаки начали «блеснить» и «джиговать» хищников, добывая судака и щуку.

«А вот по сому этот год был очень слабенький. В этом году я не поймал ни одного сома, хотя специально выезжал четыре раза. Попадались только маленькие, я их выпускал. А трофейного сома, килограмм на 10, не было ни одного. Год на год не приходится, и я надеюсь, что в сентябре сом активизируется», — комментирует собеседник.

Эксперт признается, что трофейной рыбы в этом году добыть не удалось. Самое большое, что попадалось, — пятикилограммовые сазан и карп, а также немного кефали.

«Пару раз поймал пеленгаса — донскую кефаль. Рыба была от килограмма до трех, но клев был редким. Не каждый день такая рыба ловится. Поймаешь, а потом на три недели перерыв», — говорит собеседник.

Ранее сообщалось, что грибники рассказывают в соцсетях о большом урожае опят в сентябре в лесах Кузбасса.