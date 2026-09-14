Погром на кладбище в Промышленной: в соцсетях сообщили о разрушенных захоронениях

Очередной случай вандализма на кладбище в Кузбассе обсуждают в социальных сетях, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, о разгромленных могилах стало известно в поселке городского типа Промышленная. В субботу, 12 сентября, местные жители увидели, что несколько захоронений разрушены. Снимками разрушений поделилась пользователь соцсетей — публикация появилась утром в понедельник.

«Как будто специально молотком разбили», – сокрушается сельчанка.

По информации издания, на кадрах видно: неизвестные действовали на соседних могилах. Все они расположены на одном участке и оформлены в едином стиле — скорее всего, здесь покоятся родственники.

Увиденное вызвало у пользователей соцсетей возмущение. Они рассчитывают, что виновного удастся найти и привлечь к ответственности.

По данным издания, подобные случаи в Кузбассе происходят периодически. К примеру, в Мариинске разрушили 10 могил — ущерб оценили в ₽500 тыс. Инцидент произошел летом. Тогда сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности людей, совершивших разгром. Ими оказались подростки, которые объяснили свой поступок шалостью.

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