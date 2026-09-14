«Мальчика я не видел»: россиянину огласили приговор за гибель 9-летнего ребенка

Четыре года колонии общего режима — такой срок назначил суд жителю Бора, признанному виновным в гибели ребенка. помимо лишения свободы, суд ограничил его возможность управлять транспортом. Кроме того, по решению суда родителям погибшего мальчика выплатят ₽4 млн. Об этом проинформировала пресс-служба областного суда, сообщил newsnn.ru.

По информации издания, трагедия, о которой идет речь, произошла 27 сентября 2024 года. Местом аварии стало Большое Пикино на Бору. КАМАЗ, за рулем которого находился местный житель, сбил 9-летнего мальчика на велосипеде.

По данным издания, после наезда водитель уехал, оставив ребенка на месте. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь, однако спасти мальчика не удалось. История получила широкий отклик в соцсетях — тогда происшествие обсуждали особенно бурно. Позже виновника задержали. Помимо уголовного дела и срока в колонии, его ждало еще одно последствие: на 2,5 года он лишен водительских прав.

«Еще раз хочу принести соболезнования родным и близким. Очень сожалею, что так случилось. Мальчика я не видел, чтобы он ехал на велосипеде», — сообщил он в зале суда.

Ранее сообщалось, что трое детей и 10 взрослых погибли в ДТП с автобусом в Архангельской области.