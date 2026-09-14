Самое большое тыквенное варенье в России: рекорд с фестиваля «Пачинская тыква» попадет в Книгу рекордов

В старинном селе Кузбасса в четвертый раз прошел фестиваль «Пачинская тыква». О том, как прошло мероприятие, проинформировали областные власти в своих соцсетях, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, праздник, собирающий тысячи кузбассовцев, с каждым годом набирает обороты. Его главная миссия — возрождать традиции дореволюционных ярмарок, которые когда-то были неотъемлемой частью жизни села. Появление фестиваля стало возможным благодаря энергии местного жителя Дауда Картоева.

По данным издания, символ праздника выбран не случайно. Тыква для Пачи — не просто овощ, а предмет гордости: местным жителям удается выращивать по-настоящему гигантские экземпляры. В этом году пачинцы представили рекордный урожай — сразу 12 плодов весом по 100 кг и больше. Такой результат говорит о том, что здешняя земля и труд селян дают уникальные плоды.

Еще одним громким событием стало приготовление самого большого тыквенного варенья в стране. Рекорд официально зафиксирован и войдет в Книгу рекордов проекта «Россия вдохновляет на путешествия». Проект собирает достижения регионов, которые могут заинтересовать туристов и жителей страны.

«Такие самобытные инициативы наполняют нашу жизнь теплом. Кузбасс – край увлеченных людей, любящих свою землю», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Ранее сообщалось, как из тыквы приготовить дома кекс с апельсином, манты, пирожки и суп-пюре.