Самое большое тыквенное варенье в России: рекорд с фестиваля «Пачинская тыква» попадет в Книгу рекордов
В Паче Яшкинского округа в четвертый раз прошел фестиваль «Пачинская тыква»
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
В старинном селе Кузбасса в четвертый раз прошел фестиваль «Пачинская тыква». О том, как прошло мероприятие, проинформировали областные власти в своих соцсетях, сообщил VSE42.RU.
По информации издания, праздник, собирающий тысячи кузбассовцев, с каждым годом набирает обороты. Его главная миссия — возрождать традиции дореволюционных ярмарок, которые когда-то были неотъемлемой частью жизни села. Появление фестиваля стало возможным благодаря энергии местного жителя Дауда Картоева.
По данным издания, символ праздника выбран не случайно. Тыква для Пачи — не просто овощ, а предмет гордости: местным жителям удается выращивать по-настоящему гигантские экземпляры. В этом году пачинцы представили рекордный урожай — сразу 12 плодов весом по 100 кг и больше. Такой результат говорит о том, что здешняя земля и труд селян дают уникальные плоды.
Еще одним громким событием стало приготовление самого большого тыквенного варенья в стране. Рекорд официально зафиксирован и войдет в Книгу рекордов проекта «Россия вдохновляет на путешествия». Проект собирает достижения регионов, которые могут заинтересовать туристов и жителей страны.
«Такие самобытные инициативы наполняют нашу жизнь теплом. Кузбасс – край увлеченных людей, любящих свою землю», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Ранее сообщалось, как из тыквы приготовить дома кекс с апельсином, манты, пирожки и суп-пюре.