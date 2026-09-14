Опята заполонили леса: грибники пишут в соцсетях, почему не спешат за урожаем

Тихая охота в Кузбассе в этом сезоне бьет рекорды. Соцсети и мессенджеры заполнили снимки грибных уловов, которыми делятся жители разных территорий региона. Главный трофей — опята: по словам грибников, эти грибы буквально заполонили местные леса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам жителей региона, масштабы добычи впечатляют. Кузбассовцы рассказывают, что набирают по пять ведер за час, по 15 ведер на двоих за пару часов, а некоторые — по три ведра всего за 30 минут. Такими достижениями любители «тихой охоты» с радостью делятся в комментариях и публикациях. Россияне публикуют фотодоказательства.

Однако, если судить по обсуждениям, число грибников в этом году заметно сократилось. Значительная часть жителей региона предпочитает отказаться от походов в лес. Причина — период особой активности медведей. Именно этот фактор, судя по комментариям, заставляет многих остаться дома, даже несмотря на щедрый урожай.

Ранее сообщалось, что где искать опята в Подмосковье и как не спутать их с ядовитыми двойниками.