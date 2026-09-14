«Ресторан на море» в купеческих складах: главный архитектор Прикамья поделилась необычной идеей в Сети

Каменное здание площадью 500 кв. м в Осе, некогда принадлежавшее купцам и крупным землевладельцам Чердынцевым, вновь оказалось в центре внимания. В XIX веке здесь размещались склады и контора приказчика — хранилище продукции винокуренного завода. В подвалах держали бочки со спиртным. Стены у дома толстые, что неудивительно для постройки, которой уже не один век, сообщил properm.ru.

По информации издания, сегодня у объекта культурного наследия может появиться новая жизнь. Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина предложила устроить в этих стенах «ресторан на море». Причина — окна, выходящие на «Камское море». Замминистра поделилась задумкой в соцсетях.

Параллельно решается и судьба самого здания. По данным торговой платформы, склады снова выставлены на продажу: заявки принимают до 4 октября, стартовая цена — ₽1. Попытки продать объект предпринимались и раньше, однако пока желающих не нашлось.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье Усадьба Фряново, о которой ходят легенды из-за привидений, празднует 225 лет со дня основания.