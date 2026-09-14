Романтика и спорт в одном забеге: в Перми соревновались невесты в свадебных платьях и на каблуках

Пермь вновь приняла «Забег невест» — городское событие, где спорт соседствует с романтикой. Третий по счету забег прошел в воскресенье, 13 сентября, на территории ТРЦ, сообщил properm.ru.

По информации издания, старт дали в 9:30. Погода не баловала — всего 12 градусов тепла, но к началу дождя уже не было, и праздничное настроение передалось всем участникам. Дистанцию разделили семьи, профессионалы и любители бега.

Главная фишка мероприятия — внешний вид невест. Они вышли на трассу в свадебных платьях и кроссовках, а некоторые — в туфлях на каблуках. Женихи же поджидали своих возлюбленных на финише, чтобы сделать предложение руки и сердца.

Для участников подготовили несколько дистанций. Участники предварительно проходили регистрацию. Им также предстояло предоставить справку о состоянии здоровья.

По словам одной из участниц, забег стал отличным способом провести спортивный выходной вместе с семьей. В целом же, по мнению участниц, «Забег невест» — одно из самых ярких и необычных городских событий, где сочетаются спорт, романтика и хорошее настроение.

«Очередная беговая авантюра. Финишировала четвертой — уже не пятнадцатой, как в прошлом году. На улице 12 градусов, к старту дождь закончился, и было очень здорово!» — одна из участниц поделилась впечатлениями.

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