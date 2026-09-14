Густой черный дым и пламя: очевидцы сняли, как горит автосервис во Владивостоке
Во Владивостоке на площади 30 кв. м потушили пожар в автосервисе на Снеговой
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
Жители Владивостока стали свидетелями серьезного происшествия в районе Снеговой. Территорию автосервиса заполонил густой черный дым — кадрами очевидцы поделились в местных телеграм-каналах, сообщил vostokmedia.com. В МЧС предоставили официальные комментарии об инциденте.
По словам автора видео, возгорание произошло неподалеку от автосервиса. Пользователи не исключали, что огонь затронул и здание самого предприятия. На опубликованных кадрах видно, что плотная дымка действительно накрыла прилегающую территорию.
О пострадавших в результате инцидента в Сети не сообщалось. На месте возгорания собрались люди, которые с тревогой наблюдали за развитием событий. Они были заинтересованы узнать детали происшествия.
Позже стало известно: возгорание ликвидировали. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, пожарные потушили огонь, успевший уничтожить 30 квадратных метров. К моменту прибытия спасателей здание автомастерской было полностью охвачено пламенем. Специалисты намерены выяснить причины возгорания.
Ранее сообщалось, что два автомобиля и 10 домов сгорели за ночь в поселке Тюмени.