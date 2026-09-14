По информации издания, главный проблемный узел — сочинское направление. Именно из-за него расписание изменилось сильнее всего. Так, в Кемерове утренний вылет в Сочи, запланированный на 9:15, отложили до 15:50 — самолет «Уральских авиалиний» еще не добрался до города, его ждут к 14:40. А рейс «Северного ветра» по маршруту Кемерово — Сочи сдвинулся на сутки: вместо 13 сентября в 8:35 пассажиры отправятся 14 сентября в 11:35. Причина — запрет на прием и выпуск бортов в аэропорту Сочи. Как уточняет Росавиация, ограничения действуют по-прежнему.

По данным издания, есть задержки и на других направлениях, но они не настолько длительные. Из Кемерова с опозданием примерно в 1,5 часа улетают в Санкт-Петербург и Екатеринбург. Новокузнецк столкнулся с более радикальным решением: «Северный ветер» отменил утренний рейс в Сочи. Сначала вылет с 9:20 понедельника перенесли на 8:15 вторника, но в итоге отменили совсем.

Ранее сообщалось, что атака БПЛА в Сочи в ночь на 14 сентября привела к закрытию аэропорта.