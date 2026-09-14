Астрофизические лаборатории, включая ИКИ РАН, представили прогноз космической погоды на 14–15 сентября 2026 года. За прошедшие сутки на Солнце зафиксировано 13 вспышек, подавляющее большинство из которых относятся к слабому классу B и одна — к классу C (C5.8). Эксперты оценивают вероятность возникновения сильных магнитных бурь в эти дни как низкую: геомагнитный индекс будет удерживаться в пределах спокойного «зеленого» уровня (3,5–4 балла). Небольшие локальные колебания возможны в течение недели, однако ученые продолжают круглосуточный мониторинг для защиты чувствительной техники и спутниковых систем.