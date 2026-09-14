Без сильных штормов: ИКИ РАН оценил вероятность магнитных бурь в ближайшие дни — ждать ли удар от Солнца 15 сентября
Астрофизические лаборатории, включая ИКИ РАН, представили прогноз космической погоды на 14–15 сентября 2026 года. За прошедшие сутки на Солнце зафиксировано 13 вспышек, подавляющее большинство из которых относятся к слабому классу B и одна — к классу C (C5.8). Эксперты оценивают вероятность возникновения сильных магнитных бурь в эти дни как низкую: геомагнитный индекс будет удерживаться в пределах спокойного «зеленого» уровня (3,5–4 балла). Небольшие локальные колебания возможны в течение недели, однако ученые продолжают круглосуточный мониторинг для защиты чувствительной техники и спутниковых систем.
Прогноз геомагнитной активности и солнечные вспышки
Ключевые данные наблюдений астрофизиков:
- Солнечная активность: За сутки зарегистрировано 13 вспышек (12 событий класса B и одна вспышка класса C5.8, зафиксированная 12 сентября в 20:20 мск).
- Геомагнитная обстановка на 14 сентября: Активность магнитного поля составит 3,5–4 балла («зеленый» уровень), серьезные штормы отсутствуют.
- Прогноз на 15 сентября: Стабильная обстановка без значительных геомагнитных ударов.
- Причина наблюдения: Круглосуточный мониторинг ИКИ РАН необходим для своевременной защиты энергонасыщенных систем, связи и спутниковой навигации при неожиданных изменениях космической погоды.