День Мамонта Овчарника: почему 15 сентября нельзя покупать новые вещи и ругаться
Народный календарь выделяет пятнадцатый день сентября как особый рубеж, связывая его с подготовкой хозяйства к наступающим холодам. В старину этот день называли Днем Мамонта Овчарника, считая его важной датой для защиты дома, наведения порядка и привлечения благополучия.
Многовековые наблюдения за природой сформировали целый свод правил. Знание того, какие существуют народные приметы 15 сентября и чего стоит избегать, помогает грамотно спланировать день и сохранить гармонию в семье.
Суть и история народного праздника
В стародавние времена этот день ассоциировался с окончанием летних полевых работ и переходом на осенний обиход. Главное внимание уделяли домашнему скоту, сараям и заготовкам. Животных тщательно чистили, кормили лучшим кормом и утепляли их загоны перед первыми заморозками.
Хозяева верили, что добросовестный труд в этот период гарантирует сытую и спокойную зиму, а пренебрежение домом может привлечь убытки и болезненные сквозняки в жилье.
Приметы погоды на 15 сентября
Погодные явления в этот день служили главным ориентиром для предсказания характера предстоящей осени и зимы.
- ясный и теплый день обещает сухую и погожую осень без затяжных дождей
- низкие облака и отсутствие ветра предвещают скорое и резкое похолодание
- закат красного цвета указывает на приближение сильных заморозков в ближайшие дни
- если обильно выпала роса, то остаток месяца порадует высокой температурой
Что можно делать в этот день
Народные традиции предлагают сосредоточиться на бытовых делах и уходе за своим имуществом.
- заниматься уборкой в доме, наводить порядок в подсобных помещениях и во дворе
- ухаживать за домашними питомцами и скотом, проявлять к ним особое внимание
- проветривать зимнюю одежду и готовить теплые вещи к сезону
- проводить время в кругу семьи и прощать старые обиды
Что нельзя делать 15 сентября
Свод жизненных правил содержит строгие ограничения, которые нарушать не рекомендовалось.
- запрещено ругаться, вспыливать и выплескивать негативные эмоции на близких
- категорически нельзя обижать животных, проявлять грубость или оставлять их без корма
- не стоит совершать крупные покупки и тратить деньги на спонтанные вещи
- рекомендуется воздержаться от начала абсолютно новых проектов и финансовых рисков
- нельзя отказывать в помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации
Что нужно сделать для привлечения удачи и достатка
Чтобы направить энергию дня в нужное русло, обязательно завершите все мелкие накопившиеся дела. Считается, что очищение пространства от хлама и пыли открывает путь финансовому потоку.
Проявление щедрости и заботы о домашних животных выступает главным магнитом для семейного благополучия. Доброжелательное отношение к окружающим в этот день вернется спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне.
Коротко: главное о дне
- 15 сентября в народном календаре связано с заботой о доме и подготовке к холодам
- ясная погода сулит сухую осень, а красный закат предупреждает о заморозках
- запрещено вступать в конфликты, тратить деньги на лишнее и обижать животных
- обязательно стоит навести порядок в доме и проявить заботу о близких
День ангела и именины 15 сентября
По народному календарю свои именины и день ангела отмечают:
- Иван
- Анатолий
- Василий
- Леонид
- Виктор
- Богдан
- Руфина
- Оксана
Какой народный праздник будет завтра
Завтра, 16 сентября, в народном календаре отмечается День Дорофея (Домнин день), который традиционно посвящали избавлению от старых вещей и очищению жилья перед наступлением осенней непогоды.