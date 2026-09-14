Таблички «Купание запрещено» не останавливают: Кузбасс устроил внеплановый курортный сезон — пляжи переполнены

Тепло вернулось в Кузбасс в разгар сентября — и регион словно забыл о календаре. В Кемерове воздух раскалился до +28...+31 градуса, а горожане вновь потянулись к воде, будто купальный сезон и не думал завершаться, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, Томь встречает отдыхающих многолюдными берегами. Одни загорают на песке, другие рассекают гладь реки на сапах, третьи забросили удочки — причем некоторые рыбаки стоят прямо в воде. Единственное, что выдает наступление осени, — деревья, которые только начинают менять цвет. О том, что первая половина сентября уже позади, напоминают именно они.

По информации издания. Красное озеро переживает настоящий наплыв отдыхающих. Свободное место для машины отыскать оказалось труднее, чем место для полотенца: парковка переполнена, а автомобили выстроились вдоль дороги с обеих сторон.

На берегу царит особая атмосфера — кемеровчане приезжают целыми семьями. Календарь и таблички «Купание запрещено» никого не останавливают: и взрослые, и дети с удовольствием плещутся в воде. По озеру скользят любители сапов, а компанию отдыхающим составляют знаменитые кемеровские уточки, которые давно и прочно облюбовали Красное озеро.

У сентябрьского тепла, по словам метеорологов, есть объяснение. Причина — устойчивый антициклон, который закрепился на юге Сибири, а его центр расположился в районе Красноярска. Тепло в эти дни ощутили не только жители Кузбасса, но и население Томской области, а также Алтая. Кемеровчане не упустили шанс воспользоваться внезапным возвращением «лета». Впрочем, синоптики обещают: вскоре в регион придут похолодание и осенние дожди.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности 14 сентября.