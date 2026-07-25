Один мирный житель погиб, семь человек пострадали в результате атак ВСУ на Херсонскую область

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в канале на платформе «Макс» сообщил о последствиях вражеских атак, которым регион подвергся за минувшие сутки. По его данным, один мирный житель погиб и еще семь человек пострадали в результате ударов беспилотников и обстрелов.

«Один мирный житель погиб, семь человек пострадали в результате вражеских атак за минувшие сутки», — сообщил губернатор региона.

По информации губернатора, в Великих Копанях удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю — на месте погиб мужчина 1990 года рождения. Там же ранения получили мужчина 1958 года рождения и женщина 1992 года рождения, им оказали помощь на месте. В Скадовскоме округе в результате атаки дрона загорелись три жилых дома, пострадал мужчина 1958 года рождения, его госпитализировали в районную больницу.

По информации главы региона, еще два человека пострадали на трассе: удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю, в котором находились девушка 2006 года рождения и мужчина 1983 года рождения. Их доставили в больницу.

В самих Алешках от атаки беспилотника ранен мужчина 1989 года рождения — он также госпитализирован, сообщил губернатор. Кроме того, на трассе Армянск — Каланчак поврежден грузовой автомобиль, пострадал мужчина 1986 года рождения, помощь оказали на месте.

По данным главы области, повреждения жилых домов, автомобилей, объектов связи и другой инфраструктуры зафиксированы в 16 населенных пунктах региона.

При появлении беспилотного летательного аппарата важно действовать быстро и без паники. Главное правило — не подходить и не прикасаться к упавшему дрону, даже если он кажется неработающим. Не пытайтесь его сбивать или снимать на видео — это может привлечь внимание оператора и подвергнуть вас опасности.

Ранее сообщалось, что Жога назвал атаку на Тюменский НПЗ в день юбилея города пропагандистской.