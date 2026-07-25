«Мой сын заработал на квартиру в Москве»: Рудковская призналась, что платит детям за съемки и участие в шоу

Продюсер Яна Рудковская на фестивале Dream Fest в Баку рассказала о необычном финансовом принципе в своей семье. В комментарии Super она призналась , что платит детям за участие в шоу, съемках и других рабочих проектах.

Рудковская уверена, что любой труд должен оплачиваться, независимо от того, сколько лет человеку. Гонорары получают все ее дети, в том числе младший сын Александр, известный как Гном Гномыч. На вопрос о размере гонораров Рудковская ответила с улыбкой.

«Мой сын хорошо зарабатывает. Он уже заработал на квартиру на Патриарших прудах», — сказала она.

Это заявление вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Одни пользователи поддержали метод Рудковской, считая, что он учит детей финансовой грамотности с раннего возраста. Другие усомнились в целесообразности таких выплат, полагая, что дети должны получать деньги не за работу, а от родителей.

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