Враг хрустящих грядок: почему огурцы горькие даже при регулярном поливе

Многие дачники уверены, что огурцы горчат только из-за редкого полива, однако причин у этой проблемы гораздо больше. Подмосковный агроном Леонид Суровцев рассказал о влиянии вещества кукурбитацина, ошибках в подкормках и назвал 5 способов избежать горечи на грядках. Об этом пишет REGIONS.