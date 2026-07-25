Враг хрустящих грядок: почему огурцы горькие даже при регулярном поливе
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Многие дачники уверены, что огурцы горчат только из-за редкого полива, однако причин у этой проблемы гораздо больше. Подмосковный агроном Леонид Суровцев рассказал о влиянии вещества кукурбитацина, ошибках в подкормках и назвал 5 способов избежать горечи на грядках. Об этом пишет REGIONS.
Что делает огурцы горькими
Главный виновник неприятного вкуса — кукурбитацин. Это вещество, которое растение вырабатывает в качестве защитного механизма во время стресса. Вреда для здоровья оно не несет, но сильно портит вкусовые качества. Наибольшая его концентрация скапливается в кожице и у плодоножки.
5 причин накопления горечи в плодах
- Дисбаланс влаги: Не только засуха, но и застой воды при переувлажнении вызывают у культуры стресс.
- Температурные качели: Жара выше +30 °C днем и резкое похолодание ночью провоцируют активный выработок кукурбитацина.
- Дефицит калия и магния: Истощенная почва при бессменном выращивании огурцов на одном месте ведет к ухудшению вкуса.
- Переизбыток азота: Чрезмерное внесение азотных удобрений во время плодоношения замещает необходимые калий и фосфор.
- Генетика сорта: Старые сорта огурцов генетически более склонны к горечи, чем современные гибриды.
Как вырастить сладкий урожай: агротехнические правила
- Правильный полив: Поливать растения следует исключительно теплой водой в утренние часы (2–3 раза в неделю, в жару — ежедневно).
- Калийно-фосфорное питание: В период плодоношения использовать внекорневые подкормки (например, калимагнезию).
- Мульчирование и притенение: Мульча из соломы или компоста защищает корни от перегрева, а укрывной материал или проветривание спасают от жары выше +30 °C.
- Выбор гибридов F1: Высаживать устойчивые к горечи гибриды ( Герман F1, Маша F1, Кураж F1, Конни F1 ).