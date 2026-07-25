Атака БПЛА ВСУ на регионы России 25 июля: погибли дети, загорелся НПЗ, ранены жители разных областей России

«Вопиющее преступление»: в Запорожской области погибли дети

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Запорожской области, где в результате удара по туристическим базам в поселке Кирилловка погибли восемь человек, включая двоих детей. Еще 14 человек пострадали, среди них трое несовершеннолетних. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что противник нанес удар целенаправленно по мирным гражданам, назвав произошедшее «вопиющим преступлением». В поселке продолжают работу оперативные службы, губернатор находится на прямой связи с ними.

«Искренние соболезнования семьям, потерявшим родных. Всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь», — сообщил в своем официальном канале на платформе «Макс» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Трехдневный траур в Кировской области: данные о погибших обновлены

В Кировской области в субботу, 25 июля, начался трехдневный траур в память о жертвах атаки на местное предприятие, произошедшей 24 июля. Губернатор подписал соответствующий указ — траур продлится 25, 26 и 27 июля. В эти дни на зданиях администраций приспустят региональный и муниципальные флаги, телерадиокомпаниям рекомендовано убрать из эфира развлекательный контент, а все спортивные, культурные и зрелищные мероприятия отменены. В местах массового скопления людей введены дополнительные меры безопасности.

«В настоящее время следственные органы расследуют обстоятельства гибели людей в результате атаки на предприятие в Кирове 24 июля. Слава Богу, погибших на месте не 6, а 5 человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив», — проинформировал в своем официальном канале на платформе «Макс» губернатор Кировской области Александр Соколов.

Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе:последние данные

В Тюменской области губернатор Александр Моор сообщил об инциденте на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. В результате атаки беспилотника дрон упал на территорию предприятия, что вызвало возгорание. На месте работают экстренные службы, ситуация находится под контролем главы региона.

«Держу ситуацию на личном контроле», — отметил в своем официальном канале на платформе «Макс» губернатор Тюменской области Александр Моор.

Белгородская область снова под огнем: ранены два человека

Еще одна атака произошла в Белгородской области — по данным оперативного штаба, при обстреле Шебекинского городского округа пострадали два мирных жителя.

«В городе Шебекино беспилотник ударил по коммерческому объекту. Бойцы самообороны доставили мужчину с касательными ранениями головы и руки в Шебекинскую ЦРБ. Еще один мужчина со слепым осколочным ранением живота самостоятельно обратился в больницу», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе «Макс».

Ранее сообщалось, что Беглов подтвердил атаку дронов на гражданские объекты в Петербурге.