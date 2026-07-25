«Миеккук, теннис и пилатес»: 48-летняя жена Джорджа Клуни раскрыла секрет стройности

Амаль Клуни, 48-летняя жена голливудского актера Джорджа Клуни, известна не только своей блестящей карьерой адвоката и стильным вкусом, но и безупречной фигурой. На днях она раскрыла несколько секретов своего рациона и фитнес-привычек, которые оказались удивительно простыми, хотя и включают необычный завтрак, пишет Daily Mail.

Каждое утро Амаль начинает с миеккука — традиционного корейского супа из съедобных бурых водорослей с кунжутным маслом и чесноком. Этот блюдо считается полезным для здоровья и часто употребляется в Корее.

Основу обеденного рациона актрисы составляет постный белок, что помогает поддерживать мышечный тонус. Готовить семье помогает частный шеф-повар Вивиана Фрицци, которая работает с семьей Клуни с 2013 года.

Что касается физической активности, Амаль не ленится: она регулярно играет в теннис, ежедневно гуляет около часа, уделяет 20 минут силовым тренировкам и занимается пилатесом. Такой набор активностей помогает ей оставаться в тонусе, совмещая карьеру, воспитание двоих детей и активную светскую жизнь.

Напомним, что Джордж и Амаль вместе более 12 лет: они начали встречаться в конце 2013 года, поженились в сентябре 2014 года и воспитывают двоих детей. Ее простые, но эффективные привычки вдохновляют многих поклонников по всему миру.

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