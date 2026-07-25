«Атака носит пропагандистский характер»: ВСУ атаковали Тюмень в день юбилея города

Украинская атака на Тюменский нефтеперерабатывающий завод, произошедшая в день празднования юбилея областного центра, по мнению федеральных властей, преследовала исключительно пропагандистские цели. Такое заявление сделал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Он подчеркнул, что подобные действия не имеют военного смысла, а направлены на создание информационного резонанса и попытку дестабилизировать обстановку в регионе, сообщил ТАСС.

По словам полпреда, все профильные службы переведены на усиленный режим работы. Власти предпринимают все необходимые шаги для гарантии безопасности местных жителей и сохранности инфраструктурных объектов. Жога отметил, что ситуация находится под полным контролем.

«ВСУ продолжили попытки нанести удар по регионам Уральского федерального округа. Вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Атака носит пропагандистский характер, ведь сегодня Тюмень отмечает свое 440-летие», — написал он в «Максе».

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор информировал о том, что возгорание на заводе было спровоцировано падением вражеского беспилотника. Сейчас на территории всего региона продолжает действовать режим беспилотной опасности. Ликвидацией последствий происшествия занимаются оперативные бригады. По имеющимся данным, угрозы для населения нет.

Ранее сообщалось о ситуации в Ростовской области после ночной атаки ВСУ: пятеро раненых, разрушенные дома.