Подмена изображения и «инкассация»: московский 75-летний пенсионер отдал мошенникам более ₽20,6 млн

Столичные правоохранители зафиксировали очередной случай обмана пожилого человека. Мошенники, используя технологию цифровой подмены лица во время видеозвонка, сумели выманить у 75-летнего москвича крупную сумму наличных, а также вынудили его продать личный автомобиль. данные о происшествии появились в канале прокуратуры Москвы на платформе «Макс».

«Общий ущерб превысил ₽20,6 млн», — сообщили в столичной прокуратуре.

По информации ведомства, схема была многоходовой. Изначально пенсионеру поступило уведомление о сеансе видеосвязи с руководителем некоего государственного ведомства. На деле же с ним на связь вышли аферисты, которые, применив дипфейк, представились сотрудниками различных инстанций. Лжесиловики убедили пенсионера в том, что с его банковского счета были незаконно переведены средства на нужды террористических групп. Чтобы «исправить ситуацию» и помочь следствию, мужчине предложили сотрудничать, пригрозив уголовной ответственностью за разглашение тайны.

В течение месяца потерпевший исправно снимал деньги с депозитов, дома пересчитывала купюры перед веб-камерой, а затем передавала их прибывавшим курьерам, получая от них фиктивные квитанции о приеме. Однако на этом аферисты не остановились. В ходе очередного видеозвонка жертву убедили продать машину, пообещав, что сделку аннулируют через несколько дней. Вырученные средства также ушли курьерам.

Осознание обмана пришло к пенсионеру только после того, как лжеправоохранители перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.

Полиция напоминает: при любых сомнительных звонках необходимо незамедлительно прекращать разговор и самостоятельно перезванивать в официальные инстанции по проверенным номерам.

«Если вам поступают просьбы финансового характера — положите трубку», — отметили в столичной прокуратуре.

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