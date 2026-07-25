Скандальный рэпер P. Diddy подрался в тюрьме

В исправительном учреждении Форт-Дикс в Нью-Джерси произошел очередной инцидент с участием известного рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как P. Diddy. По информации TMZ, один из заключенных оскорбил музыканта, и между ними завязалась драка. Сотрудники тюрьмы разняли конфликтующих, после чего P. Diddy перевели в одиночную камеру. Это не первый подобный случай за время его отбывания наказания.

Напомним, весной 2024 года в домах P. Diddy в Майами и Лос-Анджелесе прошли обыски. Позже суд приговорил его к 50 месяцам заключения по двум эпизодам обвинения в организации перевозки людей для занятия проституцией.

Ранее на Комбса уже нападали с ножом: сокамерник угрожал перерезать ему горло. Теперь же, после драки, администрация тюрьмы усилила меры изоляции, и, если подобные инциденты продолжатся, P. Diddy рискует провести за решёткой гораздо больше времени, чем предусмотрено приговором.

Ранее сообщалось, что адвокаты P. Diddy просят суд о переносе заседания по его делу из-за тюремных ограничений.