Вместо салюта — сирены, вместо концерта — укрытие: Тюмень в день 440-летия пережила атаку БПЛА

Долгожданное празднование 440-летия Тюмени пошло не по плану. Вместо торжественного салюта и выступлений на плавучей сцене на реке Туре город наполнился воем сирен и голосами из громкоговорителей, призывающих людей срочно покинуть улицы. В день юбилея областной центр оказался под угрозой атаки беспилотников, сообщил ТАСС.

Губернатор региона Александр Моор объявил о введении на всей территории области превентивного режима «Беспилотная опасность». Практически одновременно с этим Росавиация временно приостановила прием и отправку рейсов в международном аэропорту Рощино.

По данным издания, в разгар торжеств с главной набережной, где собрались тысячи жителей, началась массовая эвакуация. Все запланированные мероприятия отменили до особого распоряжения. Людей, собравшихся на площади 400-летия, попросили укрыться в здании драматического театра, а у Технопарка — заводили внутрь. Концерт у администрации поставили на паузу, попросив горожан разойтись.

Угроза оказалась более чем реальной. Беспилотники атаковали логистический центр крупного маркетплейса в Екатеринбурге. От падения обломков загорелась стоянка у склада — площадь возгорания составила 300 квадратных метров, работа центра приостановлена. В самой Тюмени, по официальным данным, была отражена атака БПЛА на нефтеперерабатывающий завод.

Режим беспилотной опасности продолжает действовать в соседних регионах. Праздничные мероприятия в честь 440-летия Тюмени приостановлены до снятия режима. Город продолжает работать в усиленном режиме безопасности.

Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб, семь человек пострадали в результате атак ВСУ на Херсонскую область.