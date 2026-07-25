Свет, безопасность и космический дизайн: в Подольске открыли еще одну обновленную детскую площадку

В микрорайоне Климовск, входящем в состав городского округа Подольск, на Октябрьской площади состоялось открытие обновленной игровой зоны для детей. Территория нового объекта занимает 200 кв. м и оформлена в стиле космической тематики — дизайн-проект разрабатывался индивидуально, сообщила администрация городского округа.

Для маленьких посетителей установлены качели, оснащенные двумя независимыми подвесами, балансир-качалка, предназначенный для тренировки чувства равновесия, а также игровые и спортивные комплексы, совмещающие несколько функций.

Конструкции адаптированы под разные возрастные категории: для самых маленьких предусмотрены невысокие элементы для лазания, для ребят постарше — турники и гимнастические кольца, позволяющие укреплять мышцы и развивать ловкость.

Для того чтобы дети и их родители могли пользоваться площадкой в вечернее время, здесь оборудовали систему наружного освещения: установлено две опоры, на которых закреплены четыре светильника. Таким образом, на территории обеспечены комфорт и безопасность даже после захода солнца.

Программа по обновлению детских площадок в Подольске продолжает реализовываться. В ближайшее время запланировано торжественное открытие еще десяти подобных современных пространств, предназначенных для отдыха и активных занятий юных жителей округа.

Ранее сообщалось, что в Подольске благоустроили парк «Дубрава» и готовят новые проекты на 2027 год.