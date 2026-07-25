Маленькие зеленцы желтеют и падают? 5 фатальных ошибок ухода за огурцами

Опадение завязей — это естественная защитная реакция огурца на неблагоприятные условия внешней среды, когда растение вынуждено избавляться от «лишнего» плода ради собственного выживания.

Эксперт выделяет 5 основных провоцирующих факторов:

Температурный стресс: Идеальные условия для завязей — +20…+25 °C днем и +16…+20 °C ночью. В жару выше +30 °C пыльца становится стерильной, а при +35 °C завязи массированно опадают. В теплицах опасны резкие перепады температур между днем и ночью.

Ошибки при поливе: Полив ледяной водой и переувлажнение почвы провоцируют отмирание завязей.

Дисбаланс питания: Дефицит калия увеличивает риск опадения на 25–30%, а нехватка бора мешает формированию плодов. Избыток азота, напротив, стимулирует рост зеленой массы в ущерб огурцам.

Проблемы с опылением: В закрытых теплицах пчелоопыляемые сорта часто не получают нужного количества насекомых, из-за чего неопыленные цветки осыпаются.