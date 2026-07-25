Маленькие зеленцы желтеют и падают? 5 фатальных ошибок ухода за огурцами
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]
Желтеющие, засыхающие и опадающие зеленцы — распространенная проблема среди дачников в разгар лета, способная унести до 50% урожая. Подмосковный агроном Леонид Суровцев назвал 5 главных причин сброса завязей и поделился пошаговым планом экстренной помощи огурцам. Об этом пишет REGIONS.
Главные причины опадения завязей
Опадение завязей — это естественная защитная реакция огурца на неблагоприятные условия внешней среды, когда растение вынуждено избавляться от «лишнего» плода ради собственного выживания.
Эксперт выделяет 5 основных провоцирующих факторов:
- Температурный стресс: Идеальные условия для завязей — +20…+25 °C днем и +16…+20 °C ночью. В жару выше +30 °C пыльца становится стерильной, а при +35 °C завязи массированно опадают. В теплицах опасны резкие перепады температур между днем и ночью.
- Ошибки при поливе: Полив ледяной водой и переувлажнение почвы провоцируют отмирание завязей.
- Дисбаланс питания: Дефицит калия увеличивает риск опадения на 25–30%, а нехватка бора мешает формированию плодов. Избыток азота, напротив, стимулирует рост зеленой массы в ущерб огурцам.
- Проблемы с опылением: В закрытых теплицах пчелоопыляемые сорта часто не получают нужного количества насекомых, из-за чего неопыленные цветки осыпаются.
- Загущенность и дефицит света: При плотной посадке кусты начинают жестко конкурировать за свет и микроэлементы.
5 экстренных шагов для спасения урожая
Если растения уже начали сбрасывать зеленцы, агроном рекомендует последовательный алгоритм действий:
- Санитарная чистка: Удалите желтеющие завязи и поврежденные листья, сформировав куст в один стебель.
- Калийно-борная подкормка: Полейте огурцы настоем древесной золы (1 стакан на 10 л воды) и опрыскайте по листу раствором борной кислоты (0,5 г на 1 л воды).
- Грамотный полив: Используйте только прогретую до +20…+25 °C воду в утренние часы.
- Регулировка микроклимата: Проветривайте теплицу и притеняйте посадки белым агроволокном при температуре выше +30 °C.
- Защита от болезней и вредителей: Проведите профилактическую или лечебную обработку биопрепаратами («Фитоспорин», «Фитоверм», «Алирин»).