«Она уже в истории!»: Бузова вступилась за 17-летнюю дочь Пересильд из-за поступления в киношколу

17-летняя Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексей Учителя, стала студенткой Московской школы кино (МШК). Она экстерном окончила школу, и, хотя изначально планировала поступать в мастерскую Олега Меньшикова в ГИТИСе, в итоге выбрала МШК. Однако ее поступление вызвало волну критики: хейтеры уверены, что девушку взяли «по блату», а не благодаря ее способностям.

Певица и телеведущая Ольга Бузова не смогла промолчать и выступила в защиту Анны, сообщает The Voice. Артистка заявила, что обвинения в адрес девочки строятся исключительно на том, что она родилась в актерской семье.

«Анна не выбирала родителей, а уже в 16 лет имеет несколько топовых ролей, которые войдут в историю», — подчеркнула Бузова.

Она также напомнила, что Анна — возлюбленная певца Вани Дмитриенко, которого считают одним из самых желанных парней в шоу-бизнесе. Бузова сравнила ситуацию с собой.

«Меня саму часто не берут и не приглашают работать, потому что за меня некому попросить. Но я не жалуюсь и продолжаю усердно работать», — сказала певица.

Она заявила, что будет защищать талантливых ребят, как делала это раньше — в случае с блогерами Аней Покров, Артуром Бабичем и Юлей Гаврилиной. Она призвала хейтеров определиться с мнением и не травить молодую актрису, которая только начинает свой путь в кино.

Ранее за Анну Пересильд заступилась актриса Дарья Мороз, которая работает преподавателем в МШК.