Ловушка свободы: почему советский человек чувствовал себя счастливее современного

Многие люди старшего поколения вспоминают советскую эпоху с теплотой, ведь жизнь тогда казалась проще и понятнее. Подмосковный психолог Елена Морганюк разобрала феномен ностальгии по СССР, объяснила, почему современный избыток выбора провоцирует тревожность, и рассказала, как обрести счастье сегодня. Об этом пишет REGIONS .

«Диктатура уверенности» и парадокс изобилия

Главный фактор ностальгии по советскому прошлому — тоска по чувству безопасности и определенности. В СССР человек жил в рамках понятной системы, где основные этапы жизни и профессии были предсказуемы. Это снижало груз ответственности за постоянно принимаемые решения.

Сегодняшний мир предлагает безграничные возможности, однако избыток вариантов порождает синдром упущенной выгоды:

«Паралич выбора»: Современный человек тратит колоссальное количество энергии на ежедневный выбор (от продуктов в магазине до карьерного трека), но результат редко приносит абсолютное удовлетворение;

Постоянная тревожность: Свобода выбора принесла с собой страх ошибиться и сделать «не лучший» шаг;

Утрата общей цели: В отличие от советской эпохи с ее масштабными проектами и чувством единения, современный мир более раздроблен и индивидуалистичен, что усиливает ощущение изоляции.

В чем заключается счастье человека в 2026 году

По мнению психолога, ностальгия по СССР — это не желание вернуть прошлый строй, а потребность в простоте, сопричастности и стабильности. Счастье в современном мире кроется не в гонке за изобилием, а во внутренних ценностях.

Как обрести гармонию в эпоху избытка: