Ловушка свободы: почему советский человек чувствовал себя счастливее современного
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью/Наталья Надточая]
Многие люди старшего поколения вспоминают советскую эпоху с теплотой, ведь жизнь тогда казалась проще и понятнее. Подмосковный психолог Елена Морганюк разобрала феномен ностальгии по СССР, объяснила, почему современный избыток выбора провоцирует тревожность, и рассказала, как обрести счастье сегодня. Об этом пишет REGIONS.
«Диктатура уверенности» и парадокс изобилия
Главный фактор ностальгии по советскому прошлому — тоска по чувству безопасности и определенности. В СССР человек жил в рамках понятной системы, где основные этапы жизни и профессии были предсказуемы. Это снижало груз ответственности за постоянно принимаемые решения.
Сегодняшний мир предлагает безграничные возможности, однако избыток вариантов порождает синдром упущенной выгоды:
- «Паралич выбора»: Современный человек тратит колоссальное количество энергии на ежедневный выбор (от продуктов в магазине до карьерного трека), но результат редко приносит абсолютное удовлетворение;
- Постоянная тревожность: Свобода выбора принесла с собой страх ошибиться и сделать «не лучший» шаг;
- Утрата общей цели: В отличие от советской эпохи с ее масштабными проектами и чувством единения, современный мир более раздроблен и индивидуалистичен, что усиливает ощущение изоляции.
В чем заключается счастье человека в 2026 году
По мнению психолога, ностальгия по СССР — это не желание вернуть прошлый строй, а потребность в простоте, сопричастности и стабильности. Счастье в современном мире кроется не в гонке за изобилием, а во внутренних ценностях.
Как обрести гармонию в эпоху избытка:
- Выбирать «свое», а не «лучшее»: Перестать бежать за идеалом и бесконечным выбором, научившись ценности того, что уже есть.
- Фокусироваться на качестве: Сместить акцент с количества вещей, проектов и контактов на глубинную наполненность.
- Укреплять живые связи: Строить искренние, теплые и стабильные отношения с близкими людьми, компенсирующие дефицит сопричастности.