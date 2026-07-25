Вся правда о «Столе № 5»: продукты, которые спасут печень и порадуют вкус

Лечебная диета «Стол № 5» — одна из самых известных систем питания, назначаемая при проблемах с печенью и желчным пузырем. Диетолог Мария Стаховская раскрыла секреты приготовления аппетитных блюд из разрешенного списка и объяснила, как превратить диетические ограничения в удовольствие. Об этом пишет REGIONS .

Задачи и особенности «Стола № 5»

Главная цель диеты — снизить химическую и механическую нагрузку на печень, нормализовать желчеотделение и улучшить холестериновый обмен. Важно учитывать, что диетическое питание выступает частью комплексной терапии и работает только вместе с медикаментозным лечением.

Продолжительность: Чаще всего диета назначается на длительный срок — от 1 года до 2 лет. В зависимости от фазы болезни (обострение или ремиссия) используются разные варианты рациона (например, более строгий «5а»).

Основные табу: Из меню полностью исключаются жареные, жирные, острые и копченые продукты, а также ингредиенты, вызывающие брожение и раздражающие ЖКТ.

Что можно и нельзя класть в тарелку

Разрешенный список продуктов довольно широк и позволяет формировать разнообразное меню:

Категория Разрешено Исключено Мясо и рыба Постная говядина, курица, индейка, кролик, треска, минтай, судак Свинина, баранина, утка, гусь, лосось, скумбрия, консервы, колбасы Первые блюда Овощные супы, супы на вторичном отваре Наваристые мясные, рыбные и грибные бульоны Овощи и зелень Кабачки, тыква, картофель, морковь, брокколи, огурцы, петрушка, укроп Щавель, шпинат, редис, редька, сырой чеснок и лук Выпечка и десерты Вчерашний подсушенный хлеб, запеченные яблоки, творожные запеканки Свежая сдоба, торты с кремом, шоколад, мороженое Напитки Отвар шиповника, некрепкий чай, компоты из сухофруктов Алкоголь, крепкий кофе, газированные напитки

6 кулинарных лайфхаков от диетолога

Чтобы блюда не казались пресными и диета не воспринималась как наказание, диетолог советует применять следующие методы: