Вся правда о «Столе № 5»: продукты, которые спасут печень и порадуют вкус
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]
Лечебная диета «Стол № 5» — одна из самых известных систем питания, назначаемая при проблемах с печенью и желчным пузырем. Диетолог Мария Стаховская раскрыла секреты приготовления аппетитных блюд из разрешенного списка и объяснила, как превратить диетические ограничения в удовольствие. Об этом пишет REGIONS.
Задачи и особенности «Стола № 5»
Главная цель диеты — снизить химическую и механическую нагрузку на печень, нормализовать желчеотделение и улучшить холестериновый обмен. Важно учитывать, что диетическое питание выступает частью комплексной терапии и работает только вместе с медикаментозным лечением.
- Продолжительность: Чаще всего диета назначается на длительный срок — от 1 года до 2 лет. В зависимости от фазы болезни (обострение или ремиссия) используются разные варианты рациона (например, более строгий «5а»).
- Основные табу: Из меню полностью исключаются жареные, жирные, острые и копченые продукты, а также ингредиенты, вызывающие брожение и раздражающие ЖКТ.
Что можно и нельзя класть в тарелку
Разрешенный список продуктов довольно широк и позволяет формировать разнообразное меню:
Категория
Разрешено
Исключено
Мясо и рыба
Постная говядина, курица, индейка, кролик, треска, минтай, судак
Свинина, баранина, утка, гусь, лосось, скумбрия, консервы, колбасы
Первые блюда
Овощные супы, супы на вторичном отваре
Наваристые мясные, рыбные и грибные бульоны
Овощи и зелень
Кабачки, тыква, картофель, морковь, брокколи, огурцы, петрушка, укроп
Щавель, шпинат, редис, редька, сырой чеснок и лук
Выпечка и десерты
Вчерашний подсушенный хлеб, запеченные яблоки, творожные запеканки
Свежая сдоба, торты с кремом, шоколад, мороженое
Напитки
Отвар шиповника, некрепкий чай, компоты из сухофруктов
Алкоголь, крепкий кофе, газированные напитки
6 кулинарных лайфхаков от диетолога
Чтобы блюда не казались пресными и диета не воспринималась как наказание, диетолог советует применять следующие методы:
- Запекание вместо варки: Запекание рыбы и мяса в фольге или рукаве сохраняет сочность и богатый аромат.
- Использование зелени и пряностей: Укроп, петрушка, кинза, корица, ваниль и мускатный орех делают вкус глубоким без вреда для печени.
- Легкие домашние соусы: Нежирная сметана с зеленью или подливы на овощном отваре отлично подходят к гарнирам.
- Разнообразие текстур: Измятая или измельченная в фарш птица позволяет готовить нежные паровые суфле, тефтели и котлеты.
- Полезные десерты: Печеные яблоки с творожной начинкой или капелькой меда с легкостью заменяют привычные кондитерские изделия.
- Полезное питье: Натуральный отвар шиповника укрепляет иммунитет и улучшает работу печени.