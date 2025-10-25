Одна из ТЭЦ в Киеве полностью уничтожена после ракетного удара ВС РФ

Одна из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Киеве полностью уничтожена в результате ночного ракетного удара ВС РФ, сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Военный обозреватель».

«Одна из ТЭЦ в Киеве полностью уничтожена в ходе ночного ракетного удара», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал украинского издания «Страна» сообщил, что официально местные власти не сообщают о поражении киевской ТЭЦ, однако информация активно распространяется в ряде местных пабликов. По данным канала, в октябре стратегические объекты Киева регулярно подвергались ударам.

О возможном ударе баллистических ракет жителей украинской столицы в своем телеграм-канале предупредил мэр Виталий Кличко. Информация появилась ранним утром. Глава города добавил, что в Дарницком и Деснянском районах произошли пожары.

По информации телеграм-канала Минобороны РФ, в ночь на 25 октября противник пытался атаковать 14 российских регионов. Было уничтожено 121 БПЛА. Установлено, что семь вражеских дронов направлялись в сторону Москвы. Атака была отражена дежурными средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что подстанция ЛЭП загорелась в Волгоградской области после ночной атаки БПЛА противника.