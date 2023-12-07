На сайте Зеленского предлагается запретить Тelegram на Украине

На официальном сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского была опубликована петиция, которая требует запретить мессенджер Тelegram на Украине. Автор данной петиции объясняет инициативу тем, что платформа может стать источником угроз для национальной безопасности. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Петиция была опубликована на сайте 7 декабря и за сутки набрала менее 400 голосов из необходимых 25000. Проголосовать за инициативу украинцы смогут в течение 90 дней.

Автор заявил, что приложение на самом деле зависит от российских властей, несмотря на заявления представителей об обратном. Платформу предлагается запретить на территории страны на фоне опасений, что она может нести в себе угрозы для национальной и государственной безопасности Украины во времена конфликта.

Автор также заявил, что Telegram опасен тем, что им пользуется большое количество солдатов украинских ВС. По мнению автора, эта информация может быть использована противником против ВСУ.

Он также напомнил, что основателем платформы является российский предприниматель Павел Дуров, ранее создавший «Вконтакте», которая также заблокирована на Украине.