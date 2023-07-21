Офицер Кроуфорд: Великобритания бессильна против российского комплекса «Искандер»

Британский подполковник Стюарт Кроуфорд в комментарии для издания « Express » признал, что у Великобритании нет техники, которая была бы способна отразить удары сверхзвуковых крылатых ракет, которые запускает РФ.

Стюарт Кроуфорд отметил, что Великобритания надежно защищена и имеет технику и ракеты дальнего расстояния, которые способны перехватить различные вооружения и истребить до попадания к предполагаемой цели. Но на данный момент против российских сверхзвуковых крылатых ракет достойного вооружения нет.

Страны ЕС уже предпринимают различные способы защиты своих территорий, устанавливают средства ПВО по определенной траектории, чтобы обезопасить свои инфраструктурные и военные объекты от возможных атак со стороны РФ. На данный момент Великобритания никак не сможет уберечь свои территории от потенциального удара системой «Искандер».

В холдинге «Высокоточные комплексы» проинформировали, что в 2023 году было увеличено производство комплектующих для «Искандера» и других тактических ракетных комплексов в несколько раз.