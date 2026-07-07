В Подмосковье конфисковали автомобиль жителя за езду в пьяном виде

Люберецкий городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), а также конфисковал автомобиль «ВАЗ 2115» подсудимого в доход государства. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в апреле 2026 года мужчина, который ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль машины в нетрезвом состоянии. Он передвигался по Быковскому шоссе в поселке городского типа Малаховка, где его остановили сотрудники ГИБДД. Суд приговорил его к наказанию в виде 400 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.