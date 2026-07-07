Почти 20 подмосковных блогеров вошли в федеральную команду «Министерства контента»

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвел итоги заявочной кампании образовательного трека «Министерство контента» – первой в России программы, объединяющей авторов контента и федеральные органы власти для создания социально значимых медиапроектов. По итогам конкурсного отбора 550 сильнейших участников, в том числе 15 подмосковных, смогут пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования в Мастерской управления «Сенеж».

Образовательный трек проекта «ТопБЛОГ» позволит авторам совершенствовать профессиональные медиакомпетенции, работать над реальными коммуникационными задачами федеральных ведомств.

«550 сильнейших участников начнут обучение в Мастерской управления «Сенеж», где будут осваивать современные инструменты государственных коммуникаций, работать с ведущими экспертами страны и готовиться к созданию медиапроектов совместно с шестью федеральными министерствами России. Мы уверены, что именно такие авторы формируют новую культуру общественного диалога и становятся голосами, которым доверяют», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В ходе заявочной кампании можно было выбрать одно из шести профильных направлений, которые реализуются совместно с Минздравом России, Минпромторгом России, Минпросвещения России, Минспорта России, Минсельхозом России и Минэкономразвития России. Теперь команды ведомств будут сопровождать участников программы и помогать им разрабатывать отраслевые медиапроекты. Наиболее популярным направлением среди блогеров стало «Просвещение». В тройку лидеров вошли треки «Международный туризм», а также «Здоровье» и «Промышленность».

От Подмосковья на участие было подано 435 заявок, 15 авторов вошли в число сильнейших. Так, например, Дмитрий Дмитриевский – врач, финалист четвертого сезона проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и автор гастрономического проекта «Общий счет», а также руководитель клуба молодых инвалидов «Эдельвейс», эксперт по инклюзивному туризму и автор тревел-блога «Колесим по-семейному» Надежда Штрекер будут представлять направление «Международный туризм». Кроме того, пять участниц выбрали направление «Просвещение», два участника – номинацию «Промышленность», столько же – «Агротехнологии». Номинацию «Спорт» выбрал один представитель региона, номинацию «Здоровье» – три.

Финалом трека станет защита разработанных проектов перед экспертами и представителями федеральных ведомств. Лучшие участники получат возможность продолжить сотрудничество с государственными структурами. Отметим, что проект реализуют в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

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