Британский парламентарий заявил, что Инфантино должен уйти в отставку после скандала с Балогуном

Член парламента Великобритании, лидер партии «Либеральные демократы» Эд Дейви заявил, что Джанни Инфантино должен покинуть пост президента ФИФА после скандала с отсрочкой дисквалификации американского форварда Фоларина Балогуна.

Нападающий получил красную карточку в матче США — Босния и Герцеговина и должен был пропустить игру 1/8 финала чемпионата мира с Бельгией. Однако Балогуна разбанили после того, как президент США Дональд Трамп позвонил Инфантино и предложил ему разобраться с этой ситуацией.

«Инфантино должен уйти. Независимо от места проведения, чемпионат мира принадлежит болельщикам, а не таким гангстерам, как Дональд Трамп. Нам нужен тот, кто наконец-то искоренит коррупцию в ФИФА», — написал Дейви.

Участие Балогуна в матче не помогло сборной США. Американцы уступили Бельгии со счетом 1:4 и выбыли из турнира.