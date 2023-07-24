Ограбление туалета в Новоуральске: Мэр обращается к родителям и призывает к бдительности

В Новоуральске на бульваре Кикоина во время прогулки подростки разрисовали беседки и детские площадки, разбили зеркало в общественном туалете и украли обогреватель. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев обратился к родителям с просьбой контролировать действия своих детей и напомнил об ответственности за порчу городского имущества, сообщает tagilcity.ru .

Несовершеннолетние дети гуляли только по одной улице, но смогли нанести существенный урон всему городу. Они обрисовали качели на детской площадке и испортили внешний вид городских беседок для отдыха. Разбили зеркало в туалете и вытащили из здания обогреватель. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев опубликовал фотодоказательства всего того, что сделали несовершеннолетние. Установить их личности не составило труда правоохранительным органам. В городе размещены камеры видеонаблюдения, что ускорило поиски. Теперь родители будут выплачивать городу моральную компенсацию.

Мэр Новоуральска призвал родителей приучать детей к бережному отношению ко всему, что есть в их родном городе.Родители обязаны возмещать нанесенный ущерб, поэтому важно об этом рассказывать несовершеннолетним.