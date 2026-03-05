Змеи проснулись в Подмосковье: эксперт дал советы по защите от ползучих и действиях при укусе

В социальных сетях жители Подмосковья все чаще сообщают о встречах со змеями в лесопарках и на дачных участках. Корреспондент REGIONS выяснил у зоолога и биолога Ильи Гомыранова, насколько серьезна эта проблема и как правильно вести себя при контакте с пресмыкающимися.

По словам эксперта, паниковать рано. Тех, кого замечают горожане, скорее всего, ужи. Информации о проснувшихся гадюках пока нет. Также биолог развеял распространенный миф о медянке: в Москве и области этот вид не водится. За него часто принимают безногую ящерицу-веретеницу, но эти животные очень редки, в городе не встречаются и в марте еще находятся в спячке.

Пробуждение змей в конце зимы — явление локальное и кратковременное. Его спровоцировало установившееся тепло и особенности городской инфраструктуры.

По словам эксперта Ильи Гомыранова, локальные температурные скачки в Подмосковье могут привести к преждевременному выходу животных из спячки. Этому способствует отсутствие снега и близость городских теплотрасс, которые прогревают почву. Однако биолог подчеркнул, что такие случаи носят единичный характер: для массового пробуждения змей в регионе все еще слишком холодно.

Змеи — холоднокровные животные. Чтобы поддерживать активность, им нужно нагреваться. Пока в регионе держатся минусовые температуры, речь может идти только о единичных случаях в местах, где парки и лесные массивы близко примыкают к жилым кварталам. Например, ужи могут просыпаться в районе Лосиного острова рядом с домами или в Балашихе, где проходят теплотрассы.

Массовое пробуждение змей в Подмосковье начнется позже. Стандартно они выходят из спячки в конце марта или начале апреля, когда дневная температура достигает +10 градусов, а ночью не опускается ниже -1. В этот период животные голодны и истощены, они активно греются на солнце и приступают к размножению.

Специалист подчеркивает: змеи не нападают первыми. Укус — это крайняя мера защиты, когда рептилия не может уползти в безопасное место. Ужи и вовсе не опасны для человека. Но провоцировать животных не стоит: не нужно пытаться взять их в руки или наступать на них.

Если укуса гадюки избежать не удалось, главное — не паниковать.

«При укусе гадюки не нервничать, много пить, принять антигистаминные лекарственные препараты и обратиться за медицинской помощью самостоятельно или вызвать скорую помощь. Нельзя отсасывать яд, перетягивать место укуса жгутами или резать кожу. Все эти действия только усугубляют ситуацию и делают хуже пострадавшему», — предупредил Гомыранов.

