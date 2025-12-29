Охота на северного оленя в центре города попала в объектив камеры в Балашихе

В Балашихе фотографу удалось заснять необычную сцену. На Московском бульваре возле уличной новогодней елки он запечатлел, как лиса выслеживает северного оленя. Снимок был опубликован в одном из местных телеграм-каналов, сообщил REGIONS.

На фотографии видно, как лиса прячется за елкой, готовясь к нападению. В это же время ничего не подозревающий олень рассматривает праздничные украшения. Хотя оба персонажа являются световыми инсталляциями, подписчики с юмором поддержали сюжет и начали активно интересоваться у автора, чем же завершилась эта «охота».

Так, один из пользователей выразил надежду, что оленю удалось избежать встречи с хищной плутовкой. Он рассказал, что в городе от лисы стоит оберегать и новогодних зайцев, которые расположились на одной из улиц.

В администрации городского округа рассказали, где еще можно встретить таких «сородичей» светодиодной лисы, и отметили, что Балашиха полностью преобразилась к праздникам. В украшении дворов активное участие приняли управляющие компании. Все недочеты были своевременно устранены, и сейчас придомовые территории полностью готовы к новогодним гуляниям.

«В соответствии с муниципальным контрактом и в целях праздничного оформления городских пространств в преддверии Нового 2026 года в местах с наибольшим пребыванием жителей установлено 14 новогодних елок, 40 световых объемно-пространственных композиций, а также 210 конструкций на опорах наружного освещения», — рассказали REGIONS в администрации.

