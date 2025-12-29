«Опьяневших» свиристелей обнаружили жители Одинцова: орнитолог рассказал, что произошло с птицами

В ЖК «Гусарская Баллада» в Одинцове местные жители обнаружили несколько свиристелей, которые лежали на скамейке. Птицы находились в состоянии, схожем с опьянением. Орнитолог Алексей Курячин рассказал REGIONS, что птицы могут «опьянеть» по нескольким причинам.

Эксперт рассказал, что употребление замороженных ягод приводит к переохлаждению свиристелей. Ягоды надолго застревают в зобу, вызывая сильный дискомфорт и иногда даже потерю сознания.

Зачастую в таком состоянии птицы теряют ориентацию и получают тяжелые травмы, врезаясь в блестящие поверхности окон, остановок или витрин. Это может обернуться травмами головы, переломами костей и другими серьезными последствиями.

Орнитолог Курячин рассказал жителям Подмосковья, как можно помочь птицам. Рекомендовано перенести их в безопасное место. Идеальный вариант — поместить в коробку или клетку. Когда состояние птицы стабилизируется, ее можно выпускать на улицу для продолжения привычного образа жизни. Орнитолог призывал неравнодушных горожан сообщать о найденных ослабевших пернатых.

«Вероятность встретить по‑настоящему опьяненных свиристелей в Европейской части России, в том числе в Подмосковье, невысока. Для естественного сбраживания ягод на ветке нужны специфические температурные условия», — добавил специалист.

