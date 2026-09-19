Идеальный продукт для сердца: от каких болезней лечит тыква

Тыкву часто называют «оранжевым доктором». В отличие от синтетических препаратов, она действует мягко и комплексно. Ее уникальный состав позволяет использовать овощ в качестве вспомогательной терапии при самых разных недугах. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По ее словам, тыква — один из лучших продуктов для здоровья сердца и сосудов, потому что ее мякоть богата калием и магнием.

«Эти микроэлементы регулируют водный баланс, выводят лишнюю соль и снимают напряжение с сосудистых стенок, что способствует мягкому снижению артериального давления. Пектины, которые содержатся в тыкве, связывают „плохой“ холестерин и выводят его из организма, предотвращают образование бляшек в сосудах», — сказала она.

При гипертонии и атеросклерозе рекомендуется ежедневно съедать 150-200 граммов запеченной или отварной мякоти тыквы, а также пить половину стакана свежевыжатого сока за 30 минут до еды, посоветовала эксперт.

Помимо этого, тыква — идеальный продукт для раздраженного желудка. Нежная клетчатка не травмирует слизистую, а щелочные соли обволакивают стенки желудка, гасят избыточную кислоту и снимают изжогу, сообщила диетолог.

«Тыква обладает мягким желчегонным эффектом и помогает печени очищаться без спазмов. При гастрите с повышенной кислотностью, язве в стадии ремиссии и холецистите лучше всего подходит тыквенный суп-пюре или каша на воде. Важно помнить, что при гастрите с низкой кислотностью тыква может навредить, так как еще сильнее подавляет выработку желудочного сока», — рассказала Редина.

Специалист напомнила, что тыква известна своим мощным мочегонным действием. Она выводит из организма излишки жидкости, снимает отеки и помогает вымывать песок и мелкие фракции солей из почек и мочевого пузыря. Калий при этом не вымывается из организма.

Собеседница издания добавил, что также полезны тыквенные семечки. Они содержат кукурбитин — вещество, которое парализует нервную систему ленточных червей и аскарид, заставляет их открепиться от стенок кишечника.

«Несмотря на всю пользу, тыква не заменяет медикаментозное лечение. При наличии серьезных заболеваний она должна служить дополнением к терапии, которую назначил лечащий врач», — заключила Редина.

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