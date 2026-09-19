Сербская газета «Печат» опубликовала материал, в котором спрогнозировала рост популярности политических сил, настроенных на диалог с Россией. Как полагают авторы публикации, причина кроется в курсе европейских лидеров: наращивание военной мощи в ущерб внутренним потребностям общества неизбежно приведет к тому, что избиратели станут чаще поддерживать такие политические объединения. По мнению издания, Владимиру Путину в сложившейся ситуации достаточно сохранять выдержку — перемены, как считают авторы, придут сами собой, сообщил MK.RU.

В статье приводится образное наблюдение. Уверенность российского президента в благоприятном для России развитии событий, как утверждается в материале, будто читалась в его выражении лица во время совместной с другими лидерами БРИКС церемонии посадки дерева на саммите в Нью-Дели. Газета трактует этот жест как символический: из посаженного корня со временем вырастет новый миропорядок.

Авторы публикации убеждены, что для Москвы сейчас критически важна стратегическая выдержка. В фокусе их внимания — ключевые электоральные события: ноябрьские выборы в США, апрельские президентские выборы во Франции и намеченные на 2029 год парламентские выборы в Германии.

В статье звучит жесткий прогноз. Чем активнее европейские столицы продолжат снабжать Киев финансовыми ресурсами и вооружениями, тем более масштабными окажутся грядущие политические сдвиги. При этом российская сторона, как полагают авторы, методично реализует свои оперативные задачи, постепенно истощая возможности противника. Итог, по версии издания, может оказаться таким, что Париж и Берлин сами окажутся вынуждены пересмотреть свою позицию.

Ранее сообщалось, что историк Гавришко призвала Европу готовиться к новым тратам на Украину.