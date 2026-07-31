«Оказались отрезаны от мира»: в российском поселке затопило все три моста через реку

На юге Кузбасса бушует большая вода. В четверг, 30 июля, около Новокузнецка затопило поселок Нижние Кимерки. Об этом в социальных сетях информируют местные жители, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, на опубликованных кадрах запечатлена безудержная вода, которая заполонила все вокруг. Дороги и огороды превратились в сплошное море.

«Разлилась река от осадков. Есть вероятность, что прорвало дамбу в деревне Учул» , – сказал сельчанин.

Местные жители опасаются, что часть из них теперь надолго отрезана от мира. Они указывают, что в поселке затоплены все три моста через реку. Люди шокированы произошедшим, отмечая, что живут там с 2007 года и ни разу не видели ничего подобного.

«Самое страшное то, что жители деревни, живущие на левом берегу реки, оказались отрезаны от мира. Ни одна машина спецслужбы не проедет ни по одному из 3х мостов. И так будет несколько дней» , – сказала сельчанка.

По словам очевидцев, уровень воды продолжает подниматься, затоплены не только дороги, но и придомовые территории. Жители поселка надеются на помощь спасателей, однако официальных сообщений от властей и МЧС пока не поступало.

По данным издания, некоторые местные жители уже начали самостоятельно эвакуироваться в более безопасные места. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие и какие масштабы разрушений.

Ранее сообщалось, что сильный ливень заблокировал движение электротранспорта в Красноярске.