Атака БПЛА ВСУ на регионы России 31 июля: последние новости, сколько дронов сбит

В ночь на 31 июля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации пресекли масштабную попытку киевского режима совершить атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По информации Министерства обороны РФ, в течение прошедшей ночи над территорией страны и прилегающими акваториями было перехвачено и уничтожено 371 украинский БПЛА, пишет ТАСС.

География работы средств ПВО

По официальным данным оборонного ведомства, операции по нейтрализации воздушных целей проводились в пространстве 11 субъектов РФ, а также над прилегающими акваториями:

Центральные и Поволжские регионы: Воронежская и Тульская области, Республика Татарстан.

Западные, Южные и Кавказские регионы: Белгородская, Брянская, Волгоградская, Курская и Ростовская области, Краснодарский край, Республика Дагестан и Республика Крым.

Морские акватории: Воздушное пространство над Азовским и Черным морями.

Ситуация и ЧП в Волгоградской области

В результате массированной атаки БПЛА в Волгограде зафиксированы повреждения городской и промышленной инфраструктуры. По данным губернатора Андрея Бочарова, госпитализированы пять человек.

Промышленные объекты: На юге города произошло возгорание на предприятии топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Кроме того, зафиксирован пожар на складских помещениях в Дзержинском районе.

Повреждения жилого фонда: В Тракторозаводском районе выбито остекление в восьми многоквартирных домах, в Красноармейском районе повреждения получил частный жилой дом.

Помощь населению: На базе школы № 1 был оперативно развернут пункт временного размещения (ПВР) с обеспечением горячим питанием и спальными местами, для перевозки граждан выделялись автобусы большой вместимости. Прокуратура Волгоградской области открыла специальную горячую линию по номеру +79608921020 для оказания правовой помощи гражданам.

Масштаб атаки в Ростовской области

По официальным данным главы региона, в течение прошедших суток на территории Ростовской области дежурными средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы ликвидировано 150 беспилотных летательных аппаратов противника.

Отмена режима опасности в регионах

В ряде субъектов РФ к утренним часам 31 июля ситуация стабилизировалась, сняты ранее введенные предупредительные режимы: