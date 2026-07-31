Найдена спустя четыре дня: волонтеры спасли 62-летнюю сахалинку, заблудившуюся в лесу

Масштабная поисковая операция в Анивском районе Сахалина увенчалась успехом — пропавшую четыре дня назад пожилую женщину обнаружили живой, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области официально подтвердили благополучное завершение поисков 62-летней Валентины Новик. Пенсионерку, которая ушла за ягодами еще 27 июля, нашли волонтеры-добровольцы. Обессиленная женщина находилась примерно в двух километрах от населенного пункта Воскресенское, в районе русла реки Сучковка.

До этого сообщалось, что жительница региона, 62-летняя Валентина Алексеевна Новик, пропала утром 27 июля. Вместе с двумя приятельницами она отправилась собирать дикоросы в окрестностях села Воскресенское. Однако обратно из чащи подруги вернулись уже вдвоем — женщина потерялась из виду и не смогла самостоятельно выйти к людям.