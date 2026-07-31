Вместо тропического рая — несколько суток в аэропорту: молодожены отсудили деньги за испорченный медовый

Идеальный план на свадебное путешествие реализовать не удалось. Молодожены из Кузбасса вместо долгожданного отдыха в тропической стране провели в зале ожидания аэропорта на несколько суток, а сам тур сократился на значительный срок. Возмущенный муж решил не оставлять ситуацию без последствий и обратился в суд с требованием компенсировать украденные дни медового месяца, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, туроператор попытался оспорить претензии, однако суд встал на сторону истца. Выяснилось, что задержка рейса существенно сократила время отдыха, а путешественники не получили обещанных услуг в полном объеме. В итоге фирму обязали вернуть часть стоимости путевки и выплатить компенсацию за моральный ущерб.

«При определении размера подлежащей взысканию компенсации морального вреда, суд также учел, что спорный туристический продукт приобретался истцом и его супругой для поездки в свадебное путешествие», — подчеркнули в суде.

По информации издания, данный случай стал еще одним напоминанием для туристов: даже если отпуск испорчен, можно отстоять свои права через суд.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области самолет сменили после ЧП с птицей.