Пять лет в аварийном доме: в Кемерове возбудили уголовное дело из‑за бездействия чиновников

В Кемерове жильцы многоэтажного дома уже пять лет существуют в условиях, которые сложно назвать человеческими. Их дом, признанный аварийным еще в 2020 году, постепенно разрушается. Чиновники, по словам пострадавших, делают вид, что проблемы не существует, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, люди обращались во все инстанции, писали заявления и жалобы, но так и не получили благоустроенного жилья взамен ветхого и опасного здания.

Ситуация привлекла внимание Следственного комитета России. В ведомстве подтвердили: по факту длительного неисполнения обязательств перед жильцами возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования и лично поставил вопрос на контроль в центральном аппарате. Это значит, что дело не останется на уровне региональных чиновников.

«Длительное время здание 1975 года постройки находится в непригодном состоянии: в стенах образовались трещины, кровля повреждена и протекает, электропроводка неисправна, температурный режим в зимний период не соответствует установленным нормативам», — рассказали в СК.

В пресс-службе Следкома отметили, что жильцы годами просили оказать им помощь, но власти не предпринимали реальных шагов для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что россиянин рассказал о жизни в аварийном общежитии.