Шенген трещит: Рим и Мадрид поссорились из-за миграционного кризиса в Сеуте

Между Римом и Мадридом вспыхнул дипломатический скандал. Глава МИД Испании вызвал итальянского посла после того, как его коллега предложил отгородиться от испанцев шенгенской границей. О конфликте министр Хосе Мануэль Альбарес сообщил в соцсети X, пишет ТАСС .

Причиной раздора стал острый миграционный кризис в испанском анклаве Сеута на севере Африки. За последнюю неделю туда хлынул поток нелегалов из Марокко. По разным оценкам, границу вплавь и пешком пересекли от полутора до двадцати тысяч человек. Властям пришлось задействовать армию для наведения порядка.

Италия отреагировала резко. Министр иностранных дел Антонио Таяни предложил приостановить действие Шенгенского соглашения с Мадридом, заявив, что неконтролируемый наплыв людей угрожает безопасности всей Европы.

Эти слова привели Мадрид в ярость. Альбарес назвал подобные заявления недостойными союзника и друга, от которого ждут европейской солидарности, а не ультиматумов. Посол Италии был немедленно приглашен для объяснений.

На фоне дипломатической перепалки испанское правительство действует. Уже 31 июля в Сеуту лично вылетят премьер Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка, чтобы оценить масштаб бедствия на месте.

Ранее сообщалось, что группировка «Хамас» готова сложить оружие под давлением США.