Шенген трещит: Рим и Мадрид поссорились из-за миграционного кризиса в Сеуте
ТАСС: Испания вызвала посла Италии после слов о закрытии границы из-за мигрантов
Между Римом и Мадридом вспыхнул дипломатический скандал. Глава МИД Испании вызвал итальянского посла после того, как его коллега предложил отгородиться от испанцев шенгенской границей. О конфликте министр Хосе Мануэль Альбарес сообщил в соцсети X, пишет ТАСС.
Причиной раздора стал острый миграционный кризис в испанском анклаве Сеута на севере Африки. За последнюю неделю туда хлынул поток нелегалов из Марокко. По разным оценкам, границу вплавь и пешком пересекли от полутора до двадцати тысяч человек. Властям пришлось задействовать армию для наведения порядка.
Италия отреагировала резко. Министр иностранных дел Антонио Таяни предложил приостановить действие Шенгенского соглашения с Мадридом, заявив, что неконтролируемый наплыв людей угрожает безопасности всей Европы.
Эти слова привели Мадрид в ярость. Альбарес назвал подобные заявления недостойными союзника и друга, от которого ждут европейской солидарности, а не ультиматумов. Посол Италии был немедленно приглашен для объяснений.
На фоне дипломатической перепалки испанское правительство действует. Уже 31 июля в Сеуту лично вылетят премьер Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка, чтобы оценить масштаб бедствия на месте.
Ранее сообщалось, что группировка «Хамас» готова сложить оружие под давлением США.