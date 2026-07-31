Что нужно сделать в квартире летом, чтобы зимой не переплачивать за отопление

Подготовку квартиры к отопительному сезону лучше начинать еще в августе, пока на улице тепло и есть возможность спокойно устранить все мелкие проблемы. Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт в сфере ЖКХ Оксана Егорова, своевременная проверка окон, радиаторов и вентиляции поможет не только сделать жилье комфортнее, но и избежать лишних расходов зимой.

«Многие начинают заниматься квартирой уже после включения отопления, когда холод чувствуется особенно сильно. Но именно август — самый удобный месяц для профилактики: можно спокойно заменить уплотнители на окнах, проверить работу батарей и подготовить вентиляцию», — объяснила Егорова.

По словам эксперта, в первую очередь стоит обратить внимание на окна и балконную дверь. Даже небольшие щели способны значительно увеличить теплопотери. Если уплотнители потрескались или створки закрываются неплотно, их лучше отрегулировать или заменить заранее. Не лишним будет проверить и входную дверь: через нее также может уходить тепло.

Еще один важный этап — осмотр радиаторов. Их не стоит закрывать плотными шторами или декоративными экранами, поскольку это снижает теплоотдачу. Если батареи давно не очищались от пыли, перед отопительным сезоном их желательно привести в порядок. В квартирах с индивидуальными системами отопления эксперт рекомендует заранее проверить давление в системе и при необходимости вызвать специалиста.

Также Егорова посоветовала не забывать о вентиляции. Засоренные вентиляционные решетки ухудшают воздухообмен, из-за чего в квартире появляется сырость и быстрее образуется конденсат на окнах. Простая очистка вентиляционных каналов и регулярное проветривание помогут избежать этих проблем в холодное время года.

«Подобная профилактика не требует больших затрат, однако позволяет сохранить тепло в квартире и снизить нагрузку на систему отопления. Чем раньше устранить мелкие недостатки, тем меньше вероятность столкнуться зимой с дополнительными расходами и необходимостью срочного ремонта», — резюмировала эксперт.

После сбора урожая многие жители Подмосковья задаются вопросом, где хранить картофель, если собственного погреба нет. Самым доступным вариантом остается застекленный балкон, однако без правильной подготовки клубни могут быстро испортиться: осенью — из-за сырости, зимой — из-за мороза, а весной — начать прорастать. Опытная дачница Оксана Сергеева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как избежать этих проблем.