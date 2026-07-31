Парк без капремонта: почему россиянам не обещают масштабных обновлений Кузбасского парка

Жители Ленинского района Кемерова обратились к властям с просьбой обустроить Кузбасский парк. В социальных сетях и обращениях горожане отмечают: территория парка огромная, на ней можно было бы сделать замечательное место для отдыха. Район густонаселенный, много молодых семей с детьми, а полноценно отдохнуть вблизи места проживания негде, сообщил VSE42.RU .

«Скажите, планируется ли обустройство Кузбасского парка? Огромная территория, можно сделать замечательное место отдыха! Район густонаселенный, много молодых семей с детьми, а отдохнуть полноценно в Ленинском районе негде!» – написали кемеровчане в комментариях под постом главы города Дмитрия Анисимова.

В мэрии уточнили, что текущие работы направлены на поддержание порядка и функциональности парка. Субботники проводятся регулярно силами коммунальных служб и при участии жителей. Однако масштабных преобразований, на которые рассчитывают горожане, в ближайшее время не предвидится.

По данным мэрии, вопрос о возможном капитальном ремонте будет рассматриваться в последующие годы. О точных сроках пока не сообщается. В администрации также отметили, что все обращения граждан фиксируются и учитываются при формировании планов на будущие периоды.

Ранее сообщалось, что в мероприятии «Лето. Фитнес. Парк» в Подмосковье приняли участие более 19 тыс. человек.