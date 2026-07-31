От фермы до прилавка: по просьбе жителей в Кузбассе помогают местным производителям попасть в крупные сети

В Кузбассе по инициативе губернатора Ильи Середюка решают вопрос с продвижением продукции местных сельхозпроизводителей на полки региональных сетей. Поводом для этого послужили просьбы жителей, которые хотят видеть в магазинах больше товаров от кузбасских фермеров. Однако, как пояснил глава региона, выполнить эту задачу мешает ряд объективных сложностей. Малые хозяйства не всегда могут обеспечить требуемый сетями объем отгрузки и часто не имеют возможности упаковывать товар по стандартам ритейлеров, сообщил VSE42.RU .

По информации губернатора, для преодоления барьеров в Кузбассе начали внедрять механизм «Агроагрегатора». Он работает как объединяющее звено: собирает продукцию от разных мелких фермеров, формирует из нее крупные партии и уже в таком виде предлагает торговым сетям. Помимо этого, создан специализированный кооператив «Картофель Кузбасса». Его функции — помогать аграриям с подготовкой урожая к отгрузке, включая калибровку, очистку и фасовку.

На текущий момент доля товаров, произведенных в Кузбассе, в местных магазинах составляет 26 процентов. К концу года власти рассчитывают довести этот уровень до 28 процентов. В правительстве региона подчеркивают, что решение проблемы — не только в наращивании цифр, но и в создании устойчивой системы, при которой мелкие производители не будут вытесняться с рынка. Ожидается, что новый подход позволит наладить стабильные поставки, упростит логистику и сделает кузбасские продукты более доступными для покупателей.

Ранее сообщалось, что свыше 200 ярмарок проведут в Московской области в августе.