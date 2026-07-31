Ушастый еж, совы и редкие соколы: кто вернулся в леса после лечения и реабилитации

В Кузбассе несколько обитателей лесов, переживших тяжелые испытания, вернулись в естественную среду обитания. Специалисты Кемеровского центра помощи диким и экзотическим животным совместно с волонтерами провели выпуск спасенных зверей и птиц на свободу, сообщил VSE42.RU .

Как сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Бойко в мессенджере MAX, в леса региона отправились сразу несколько подопечных центра. Среди них — ушастый еж, болотная сова, две ушастые совы и две пустельги. Каждое из этих животных попало в беду по разным причинам: кто-то пострадал от рук человека, кто-то лишился естественной среды обитания, кто-то ослаб и не мог самостоятельно добывать пищу. Всех их сотрудники ведомства доставили в центр, где организовали лечение и длительную реабилитацию.

Особое внимание специалисты уделили пустельге — это редкий сокол, занесенный в Красную книгу. Его восстановление потребовало больше времени и тщательного наблюдения ветеринаров. После того как птица набрала силы, ее вместе с другими выпускниками проверили на готовность к самостоятельной жизни. Каждого обитателя леса оценивали по нескольким критериям: способность добывать еду, ориентироваться в пространстве, избегать опасностей. Только после подтверждения готовности их выпустили на волю.

Теперь ушастый еж, болотная сова, ушастые совы и краснокнижные пустельги снова будут жить в дикой природе, где им и положено находиться. В минлесхозе отметили, что возвращение в естественную среду — всегда важный этап, который говорит о профессионализме сотрудников и успешной реабилитации.

Ранее сообщалось, что коршун расцарапал голову и руки прохожему на Московской площади в Кемерове.